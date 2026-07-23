Полицейский спас пенсионерку, по грудь увязшую в болоте

«Но самое сложное — найти человека, услышать его отклик. Ведь многие натыкаются на грибное место, а потом пытаются выйти с него не по своим следам, а срезают путь, думают, что пройдут быстрее. В такие моменты часто и происходят подобные случаи, — объясняет Сергей Дмитриевич. — Ходить в лес лучше с трекером, оставлять метки — можно привязывать тряпочки, ленточки, можно обламывать веточки, чтобы была возможность выбраться по собственным следам. Но лучше всего — вообще не ходить».