Вынес на руках. Полицейский спас пенсионерку, по грудь увязшую в болоте

Для семьи из Нижнего Новгорода 21 июля стало днем, полным переживаний: пожилая родственница ушла из дома и пропала. Родные сбились с ног, пытаясь найти бабушку. Ни дома, ни у соседей, ни в окрестностях ее не было. Собственные поиски не принесли никакого результата. После обращения в полицию начался активный розыск пропавшей.
История удивительного спасения из болота — в материале nn.aif.ru.
Трясина захватила в плен.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в среду, 22 июля, в дежурную часть нижегородской полиции поступило сообщение от родственников жительницы Московского района: 69-летняя пенсионерка ушла из дома 21 июля и не вернулась. Ситуация усугублялась тем, что пропавшая женщина страдает деменцией.
Сотрудники полиции понимали, что дорога каждая минута, и незамедлительно организовали розыск пропавшей.
Для поисков за каждым из сотрудников был закреплен определенный участок — полицейские тщательно прочесывали местность.
Вечером 22 июля участковый уполномоченный Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк услышали отклик на свои призывы. Пойдя на голос, сотрудники полиции увидели женщину, по грудь стоящую в болоте.
Богдан Семенюков приблизился к женщине и, увязая сам, вытащил ее из цепкой трясины. Участковому пришлось нести женщину на руках — за сутки, проведенные в болоте, она совсем обессилела.
Сейчас спасенная бабушка в безопасности.
Лучше не ходить.
«У нас был очень похожий случай — около 4−5 лет назад наш волонтер вытащил дедушку из болота. Это очень непростая операция, — говорит командир поисково-спасательного отряда “Волонтер-НН” Сергей Шухрин. — Майор, который спасал мужчину, сам несколько раз с головой уходил под воду. По болотам очень трудно пробраться — подмога не могла попасть к месту происшествия около часа, и потом спасательная операция длилась примерно два часа».
Как говорит опытный поисковик, в Нижегородской области тысячи болот, и все они совершенно разные. Есть места, которые всегда представляются при упоминании болот — вода с кочками. А есть болота, которые покрыты растительностью высотой около 0,5−1 метра, а под ними вода. Такие наиболее опасны, ведь человек не может оценить подстерегающую его опасность.
«Но самое сложное — найти человека, услышать его отклик. Ведь многие натыкаются на грибное место, а потом пытаются выйти с него не по своим следам, а срезают путь, думают, что пройдут быстрее. В такие моменты часто и происходят подобные случаи, — объясняет Сергей Дмитриевич. — Ходить в лес лучше с трекером, оставлять метки — можно привязывать тряпочки, ленточки, можно обламывать веточки, чтобы была возможность выбраться по собственным следам. Но лучше всего — вообще не ходить».
Набор грибника.
Любое место может таить массу опасностей. Поэтому спасатели, которым регулярно приходится сталкиваться со случаями пропажи людей, призывают соблюдать простые правила. Не ходить в лес в одиночку. Одеваться ярко. С собой брать так называемый «набор грибника» в непромокаемом чехле, в котором должны быть: заряженный телефон, свисток, фонарик, запас еды и необходимых таблеток.
«Такие меры предосторожности помогут в непредвиденных случаях продержаться хотя бы сутки, — говорит Сергей Шухрин. — Никогда нельзя забывать об осторожности. Каждый год теряются сотни людей, для некоторых из них эти походы заканчиваются трагически. Это должно быть уроком для других».