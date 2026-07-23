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За ночную драку у бизнес-центра воронежцу грозит восемь лет тюрьмы

Фигурант нанес тяжкий вред здоровью оппонента.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, ночью 18 июля у одного из бизнес-центров в Воронеже нетрезвый 32-летний потерпевший вступил в конфликт с компанией мужчин. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате словесная перепалка переросла в потасовку, и 25-летний подозреваемый несколько раз ударил оппонента по голове. Врачи диагностировали причинение тяжких телесных повреждений.

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника на месте происшествия. В отделе полиции ранее не судимый мужчина во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Задержанный в порядке ст. 91 УПК РФ фигурант помещен в изолятор. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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