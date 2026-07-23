В Ставрополе беглец из полиции спрыгнул с третьего этажа и сломал ногу

В Ставрополе мужчина, обвиняемый в краже робота-пылесоса, пытался сбежать из отдела полиции, спрыгнул из окна третьего этажа и сломал ногу. Побег не удался, в больницу его сопроводил следователь. Об этом рассказывает издание «АиФ — Северный Кавказ».
Уточняется, что мужчина находился в федеральном розыске. Его подозревают в краже робота-пылесоса и другой электроники из магазина бытовой техники. Общий ущерб от преступления превысил 98 тысяч рублей.
Когда полицейские задержали мужчину и доставили в отдел, он неожиданно решил бежать и выпрыгнул из окна на третьем этаже. В результате падения он сломал ногу. Сотрудники полиции немедленно отправили его в районную больницу.
Из-за того, что обвиняемый оказался в медучреждении, следователю пришлось ходатайствовать об избрании меры пресечения прямо в больнице. Состоялось выездное судебное заседание. Судья удовлетворил ходатайство и отправил пациента под стражу.
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