Бастрыкин затребовал доклад из-за нападений подростков в Нижнем Новгороде

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий группы подростков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее в эфире регионального телеканала вышел сюжет о банде несовершеннолетних, которые систематически нападают на прохожих в центре города. Одним из последних эпизодов стало нападение на музыкантов, возвращавшихся с инструментами после репетиции. Пострадавшим причинили физический и имущественный вред.
Следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и всех обстоятельствах происшествий.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин затребовал доклад о крупном обмане с жильем под Нижним Новгородом.