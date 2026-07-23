Бастрыкин затребовал доклад из-за нападений подростков в Нижнем Новгороде

Ранее в эфире регионального телеканала вышел сюжет о банде несовершеннолетних, которые систематически нападают на прохожих в центре города. Одним из последних эпизодов стало нападение на музыкантов, возвращавшихся с инструментами после репетиции. Пострадавшим причинили физический и имущественный вред.