Пенсионерка из Ставрополя потеряла 2,5 млн рублей при продаже брюк

Сразу после этого раздался звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и заявил, что сбережения под угрозой. Он убедил пенсионерку сдать имеющиеся драгоценности в ломбард, а вырученные деньги вместе со всеми накоплениями перевести на безопасный счет.