Четырех рыбаков госпитализировали после взрыва газа в палатке на Урале

По данным полковника Горелых, инцидент произошел вечером на берегу Бисертского пруда в Нижнесергинском районе (Свердловская область) — примерно в 100 км от Екатеринбурга. По предварительным данным, мужчины приехали на водоем на рыбалку. Они установили палатку, а внутри нее — приспособление для приготовления пищи при помощи туристического газового баллона объемом 250 мл. Спустя некоторое время внутри палатки появился запах газа. Рыбаки решили проверить предполагаемое место утечки с помощью зажигалки. Как следствие, произошел хлопок с последующим пожаром. Когда рыбаки пришли в себя, они увидели, что от их палатки остался только металлический каркас, а поблизости валялся чехол из-под удочки.