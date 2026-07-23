Избивавшего детей воронежца на два месяца отправили в изолятор

В Новохоперске 39-летнего мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Воронежской области. По версии силовиков, фигурант с декабря 2025 года по май 2026 года жестоко избивал двух детей — восьми и десяти лет — своей сожительницы.