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На улице Печатной в Калининграде «Фольксваген» сбил 2-летнего малыша

Ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Печатной машина сбила 2-летнего ребенка. О ДТП, которое произошло сегодня, 23 июля около 13:30, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

За рулем «Фольксвагена» находился 57-летний водитель, при движении по придомовой территории он и наехал на малыша, который внезапно выбежал из-за припаркованного автомобиля.

Ребенка доставили в больницу для осмотра.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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