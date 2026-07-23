На улице Печатной в Калининграде «Фольксваген» сбил 2-летнего малыша

В Калининграде на улице Печатной машина сбила 2-летнего ребенка. О ДТП, которое произошло сегодня, 23 июля около 13:30, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
За рулем «Фольксвагена» находился 57-летний водитель, при движении по придомовой территории он и наехал на малыша, который внезапно выбежал из-за припаркованного автомобиля.
Ребенка доставили в больницу для осмотра.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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