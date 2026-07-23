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Ушёл из дома и оказался в гробу: история пропавшего турка шокировала даже полицию

В Турции мужчину, которого считали пропавшим без вести, обнаружили живым внутри пустого гроба на кладбище. Об этом сообщает Haber7.

Источник: Life.ru

58-летний гражданин покинул жилище и перестал выходить на связь. После безуспешных попыток отыскать его самостоятельно родственники обратились в правоохранительные органы.

В ходе поисковой операции стражи порядка обследовали местный погост. Внимание привлекло помещение, где хранятся ритуальные принадлежности.

Внутри стоял незанятый гроб. Именно там и находился разыскиваемый человек.

На место немедленно вызвали бригаду врачей. Медики оказали пострадавшему первую помощь.

Для подстраховки его отвезли в больницу. Представители местной администрации заверили, что угрозы для жизни пациента нет.

Мотивы, толкнувшие гражданина на столь странный поступок, пока не раскрываются. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняют полицейские.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.