Ушёл из дома и оказался в гробу: история пропавшего турка шокировала даже полицию

58-летний гражданин покинул жилище и перестал выходить на связь. После безуспешных попыток отыскать его самостоятельно родственники обратились в правоохранительные органы.
В ходе поисковой операции стражи порядка обследовали местный погост. Внимание привлекло помещение, где хранятся ритуальные принадлежности.
Внутри стоял незанятый гроб. Именно там и находился разыскиваемый человек.
На место немедленно вызвали бригаду врачей. Медики оказали пострадавшему первую помощь.
Для подстраховки его отвезли в больницу. Представители местной администрации заверили, что угрозы для жизни пациента нет.
Мотивы, толкнувшие гражданина на столь странный поступок, пока не раскрываются. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняют полицейские.
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