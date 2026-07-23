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ЧП в Красноярском крае: с рельсов сошли цистерны

В Красноярском крае на путях депо станции Ачинск-2 произошло ЧП с грузовым составом, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

В Красноярском крае на путях депо станции Ачинск-2 произошло ЧП с грузовым составом, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Авария случилась во время проведения маневровых работ.

«23 июля в 21:20 по местному времени на путях депо станции Ачинск-2 Красноярской железной дороги при маневровых работах произошел сход четырех цистерн, без опрокидывания», — говорится в сообщении в Telegram-канале КрасЖД.

В ведомстве уточнили, что инцидент не отразился на графике движения пассажирских и грузовых поездов, пострадавших в результате происшествия нет. Угрозы экологии также зафиксировано не было.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия был оперативно направлен специальный восстановительный поезд.

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