Уголовное дело возбудили после нападений подростков на прохожих в Нижнем Новгороде

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании противоправных действий группы подростков в Нижегородской области, сообщается в официальном канале СК РФ в мессенджере МАХ.
Информация о несовершеннолетних, которые систематически нападают на прохожих и избивают их в центре Нижнего Новгорода, появилась ранее в эфире регионального телеканала.
«Одним из последних инцидентов стало нападение на музыкантов, возвращавшихся с инструментами после репетиции. Потерпевшим был причинен физический и имущественный вред», — рассказали следователи.
Отмечается, что подростки не первый раз совершают подобные действия. Уголовное дело было возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее сообщалось, что сотрудники Горьковской железной дороги с начала года сняли с поездов в Нижнем Новгороде шестнадцать несовершеннолетних зацеперов.