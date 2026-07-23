Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следственный комитет РФ расследует гибель жителя Крыма от атаки БПЛА

В число четырех пострадавших вошли двое детей.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет РФ приступил к расследованию атаки БПЛА на Крым. От полученных травм погиб мирный житель. Еще четверо человек пострадали, включая двоих детей. Об этом сообщили в ведомстве.

Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причастных к совершению преступлению лиц. Информацию от СК РФ получил «МК в Крыму».

Ранее издание сообщило о 17 пострадавших в Ялте после атаки беспилотника. Шесть человек поместили в стационар, трое находятся в тяжелом состоянии. После удара по многоэтажке выгорели семь квартир и произошло частичное обрушение фасадной части здания.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше