Следственный комитет РФ расследует гибель жителя Крыма от атаки БПЛА

Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причастных к совершению преступлению лиц. Информацию от СК РФ получил «МК в Крыму».
Ранее издание сообщило о 17 пострадавших в Ялте после атаки беспилотника. Шесть человек поместили в стационар, трое находятся в тяжелом состоянии. После удара по многоэтажке выгорели семь квартир и произошло частичное обрушение фасадной части здания.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше