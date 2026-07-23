Обледенение и слабая подготовка: Названы причины крушения учебного самолёта под Орском

По данным комиссии, авария случилась из-за целого набора факторов. Среди них — недоработки в методике обучения курсантов полётам на минимальной скорости и действиям при сваливании, а также решение инструктора лететь в условиях, когда был риск обледенения. Кроме того, ни инструктор, ни курсант не умели вовремя распознавать признаки «сваливания», а в документах университета не было указаний, как визуально заметить обледенение прямо в полёте.