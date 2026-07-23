Число поврежденных домов после атаки дронов на Краснодар увеличилось до 21

Как пишет «КП-Кубань», из общего числа пострадавших объектов восемь являются многоквартирными, а остальные 13 — частными. Специалисты уже затянули выбитые окна пленкой и убрали крупные обломки. Опасные элементы конструкций сейчас разбирают, а на крыше одной из пятиэтажек провели работы для защиты от дождей.