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Число поврежденных домов после атаки дронов на Краснодар увеличилось до 21

Специалисты работают на месте прилетов дронов ВСУ по домам в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре число домов, пострадавших от ночной атаки беспилотников ВСУ, возросло до 21. По данным городских властей, повреждения зафиксированы в Прикубанском и Карасунском округах. Информацию предоставил глава города Евгений Наумов.

Как пишет «КП-Кубань», из общего числа пострадавших объектов восемь являются многоквартирными, а остальные 13 — частными. Специалисты уже затянули выбитые окна пленкой и убрали крупные обломки. Опасные элементы конструкций сейчас разбирают, а на крыше одной из пятиэтажек провели работы для защиты от дождей.

Специальные комиссии приступили к оценке нанесенного ущерба. Сотрудники администраций обходят квартиры, чтобы зафиксировать все разрушения. После завершения проверки будет решаться вопрос о единовременных выплатах пострадавшим жильцам.

Евгений Наумов рассказал, что жителям оказывают необходимую поддержку. Два человека уже воспользовались предложением и заселились в пункт временного размещения, где они будут ждать восстановления своего жилья бесплатно.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введен в двух округах Краснодара, где при ночной атаке украинских дронов пострадали жилые дома.

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