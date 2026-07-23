Число поврежденных домов после атаки дронов на Краснодар увеличилось до 21

В Краснодаре число домов, пострадавших от ночной атаки беспилотников ВСУ, возросло до 21. По данным городских властей, повреждения зафиксированы в Прикубанском и Карасунском округах. Информацию предоставил глава города Евгений Наумов.
Как пишет «КП-Кубань», из общего числа пострадавших объектов восемь являются многоквартирными, а остальные 13 — частными. Специалисты уже затянули выбитые окна пленкой и убрали крупные обломки. Опасные элементы конструкций сейчас разбирают, а на крыше одной из пятиэтажек провели работы для защиты от дождей.
Специальные комиссии приступили к оценке нанесенного ущерба. Сотрудники администраций обходят квартиры, чтобы зафиксировать все разрушения. После завершения проверки будет решаться вопрос о единовременных выплатах пострадавшим жильцам.
Евгений Наумов рассказал, что жителям оказывают необходимую поддержку. Два человека уже воспользовались предложением и заселились в пункт временного размещения, где они будут ждать восстановления своего жилья бесплатно.
Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введен в двух округах Краснодара, где при ночной атаке украинских дронов пострадали жилые дома.