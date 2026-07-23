Кофе с прослушкой: Москвичка нашла «жучок» в неожиданном подарке от бывшего мужа

Одним подбрасывали средства слежки в кондиционеры, но чаще всего объектом для установки аппаратуры становились личные автомобили. Один из комментаторов, работавший в автосервисе, признался: мужчины постоянно приезжают с запросом на монтаж маячков или прослушивающей техники.