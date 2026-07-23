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Кофе с прослушкой: Москвичка нашла «жучок» в неожиданном подарке от бывшего мужа

43-летняя Татьяна из Москвы обнаружила шпионское устройство в кофемашине, которую ей подарил бывший муж. О неожиданной находке сообщил телеграм-канал SHOT.

После развода с Виталием женщина получила от него презент — кофемашину. Проявленная щедрость насторожила её, так как ранее бывший муж подобных жестов не делал.

Сомнения заставили Татьяну отнести аппарат в сервис. Мастера разобрали корпус и нашли внутри спрятанное подслушивающее устройство.

Истинные мотивы мужчины пока остаются неизвестными. Как отмечает источник, предположительно, задумка владельца «жучка» была недоброй.

Эта история нашла отклик у подписчиков. Они поделились своим опытом столкновения с «агентами 007» среди бывших возлюбленных.

Одним подбрасывали средства слежки в кондиционеры, но чаще всего объектом для установки аппаратуры становились личные автомобили. Один из комментаторов, работавший в автосервисе, признался: мужчины постоянно приезжают с запросом на монтаж маячков или прослушивающей техники.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.