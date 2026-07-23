Учительница 17 лет просидела на больничном, получая зарплату

Прокуратура Дуйсбурга начала уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи провели обыск в доме женщины. По версии правоохранителей, педагог предоставляла работодателю фиктивные сведения о нетрудоспособности, в то время как сама вела активную профессиональную деятельность. Установлено, что в период непрерывного больничного она практиковала как натуропат и даже засветилась на конкурсе стартапов.