Нижегородская мэрия прокомментировала сход грунта около ЖК «Красная поляна»

Ситуация с проседанием подпорной стенки и сход грунта около ЖК «Красная поляна» в Нижнем Новгороде никак не связаны друг с другом. Об этом сообщили в городской администрации в ответ на запрос pravda-nn.ru.
Напомним, что недавно жители ЖК «Красная поляна» рассказали о том, что подрядчик якобы планировал сделать платную парковку на свободном участке под подпорной стенкой рядом с магазином «Фикс Прайс». Однако когда начал копать, бетонная конструкция начала разрушаться.
По информации мэрии, земельный участок, где находится поврежденный объект, не числится в муниципальной собственности. Владельцу выдали ордер на установку временного ограждения, однако подробности инцидента неизвестны.
При этом место провала грунта ограждено сигнальной лентой в целях обеспечения безопасности жителей. Ситуация находится на контроле АО «ДК Нижегородского района». Чтобы предотвратить дальнейшую подвижку грунта, потребуется провести комплекс инженерно-технических работ, в частности, установить подпорную железобетонную стенку.
Перечень и объем мероприятий, а также источник финансирования определят собственники помещений многоквартирного дома на общем собрании. Домоуправляющая компаний подготовит необходимые документы и организует голосование по выполнению работ.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что сильные ливни спровоцировали сход оползня в нижегородском селе Новинки.