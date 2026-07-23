Нижегородская мэрия прокомментировала сход грунта около ЖК «Красная поляна»

Напомним, что недавно жители ЖК «Красная поляна» рассказали о том, что подрядчик якобы планировал сделать платную парковку на свободном участке под подпорной стенкой рядом с магазином «Фикс Прайс». Однако когда начал копать, бетонная конструкция начала разрушаться.