Кот упал в шахту и оставил весь дом без интернета в Красноярском крае

В микрорайоне Солнечный Красноярского края у жителей многоэтажного дома пропала связь, после чего они вызвали специалиста. Он обнаружил, что в подъездной шахте, где проходят интернет-кабели, сидел перепуганный кот и мяукал. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил Shot.