Кот упал в шахту и оставил весь дом без интернета в Красноярском крае

В микрорайоне Солнечный Красноярского края у жителей многоэтажного дома пропала связь, после чего они вызвали специалиста. Он обнаружил, что в подъездной шахте, где проходят интернет-кабели, сидел перепуганный кот и мяукал. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил Shot.
Соседи пытались помочь животному самостоятельно и отключили электричество, чтобы его случайно не ударило током.
— Мастер соорудил из обычной швабры и кабеля что-то вроде веревки с петлей, аккуратно подцепил питомца и достал его. После спасательной операции специалист проверил провода, включил питание — и интернет снова появился во всем доме, — говорится в публикации.
В результате операции кот не пострадал. Жители дома назвали его Барсиком, передает Telegram-канал.
В подмосковных Котельниках кот упал за стену автомагазина «АвтоТО». Собственник помещения не разрешил спасателям сверлить стену, а достать животное через подвал не удалось. Позднее на место приехали коммунальные службы, которые смогли вытащить кота, после чего он убежал в ближайший подвал.