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Защита Дианы Шурыгиной обжаловала продление ареста

Защита Дианы Шурыгиной подала апелляцию на решение суда о продлении ареста.

Защита Дианы Шурыгиной подала апелляцию на решение суда о продлении ареста. Об этом пишет РЕН ТВ.

Меру пресечения Шурыгиной продлили до 19 августа.

Сначала она находилась под домашним арестом, но после нарушения условий её перевели в СИЗО.

Шурыгину обвиняют в производстве и распространении порнографических материалов. Ранее она хвалила еду, которой ее кормят в СИЗО.

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