«Было прикольно издеваться»: «Главную ведьму» Украины проверяют после рассказа о БДСМ-услугах для министров

Мария Тихая, позиционирующая себя как «главная ведьма Украины» и потомственная некромантка, стала известной после участия в шоу «Битва экстрасенсов». Она активно зарабатывает на эзотерических услугах, включая дорогостоящие ритуалы и консультации для состоятельных клиентов и чиновников. В 2026 году её деятельность привлекла внимание правоохранителей — из-за заявлений о продаже амулетов от мобилизации против неё начали проверку по статье о мошенничестве. Также она была замечена в окружении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.