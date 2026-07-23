МЧС: Около 200 человек ищут пропавшего без вести мужчину на реке в Ингушетии

Спасатели и волонтеры в Ингушетии ведут поиски 27-летнего мужчины, который пропал 21 июля на реке Асса. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе республиканского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
По предварительным данным, мужчина мог утонуть. Сейчас поисково-спасательная операция результатов не принесла. Для обследования акватории и прилегающей территории привлечены 194 человека и шесть единиц специальной техники.
— На текущий момент поисковые мероприятия результатов не дали. В ликвидации последствий и поиске задействованы 194 человека и шесть единиц техники, — передает сообщение ведомства РИА Новости.
В середине июня еще одна туристическая группа пропала на высоте почти трех тысяч километров в районе пещеры Джанту в Карачаево-Черкесии. Позже спасателям удалось найти людей живыми.