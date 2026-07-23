Силы ПВО отразили налёт 172 украинских дронов на регионы России

Массированный перехват дежурные расчёты вели в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны самолётного типа сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Отражение атаки также шло в небе над Московским регионом, Крымом, Башкортостаном и Краснодарским краем. Помимо суши, воздушные цели поражались над акваториями Азовского и Чёрного морей.