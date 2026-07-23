Терроризм и геноцид: Новый главком ВСУ Драпатый оказался фигурантом уголовных дел в России

Напомним, Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сменив Александра Сырского. Решение было озвучено 21 июля и оформлено указом на следующий день на фоне общественных протестов, связанных с отставкой министра обороны Михаила Фёдорова. До этого назначения Драпатый командовал Объединёнными силами ВСУ, участвовал в операциях в Харьковской и Херсонской областях. В заявлении Зеленского цель кадрового изменения обозначена как обновление стратегии и усиление армии.