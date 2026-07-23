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Силы ПВО сбили более 170 беспилотников ВСУ за день

Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 172 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 172 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, атаки отражались в период с 8:00 до 20:00 мск. БПЛА были перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

Кроме того, дроны были сбиты над территориями Крыма, Башкирии и Краснодарского края. Под удар также попали акватории Азовского и Черного морей.

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