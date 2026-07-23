Силы ПВО сбили более 170 беспилотников ВСУ за день

Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 172 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.
По данным ведомства, атаки отражались в период с 8:00 до 20:00 мск. БПЛА были перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом.
Кроме того, дроны были сбиты над территориями Крыма, Башкирии и Краснодарского края. Под удар также попали акватории Азовского и Черного морей.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше