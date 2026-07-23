Сервис «Плати по миру» обвинили в мошенничестве из-за пропажи денег со счетов

Сервис по выпуску банковских карт «Плати по миру» оказался в центре подозрительной истории с пропажей средств с клиентских счетов. Пользователи заметили, что ежемесячно с их карт исчезают суммы от 100 до 200 долларов, при этом операции никак не отражались в истории платежей, пишет Mash.