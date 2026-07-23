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На ул. Печатной в Калининграде сбили ребёнка, выбежавшего из-за припаркованного автомобиля

Пешеход был направлен в медицинское учреждение для осмотра.

На ул. Печатной в Калининграде 23 июля сбили ребёнка 2024 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 13:30 в районе дома № 53. По предварительным данным, 57-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», при движении по придомовой территории допустил наезд на малолетнего пешехода, внезапно выбежавшего из-за припаркованного автомобиля. Ребёнок был направлен в медицинское учреждение для осмотра.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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