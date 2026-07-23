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58-летний мужчина ушёл из дома и был найден в пустом гробу

В Турции разыскиваемого родственниками 58-летнего мужчину нашли живым внутри пустого гроба на кладбище.

В Турции разыскиваемого родственниками 58-летнего мужчину нашли живым внутри пустого гроба на кладбище. Об этом пишет издание Haber7.

Пропавший покинул своё жилище и перестал отвечать на звонки. После того как родные не смогли найти его самостоятельно, они обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обследовали территорию местного кладбища. Их внимание привлекло хозяйственное помещение, где хранятся ритуальные предметы и инвентарь.

Внутри стоял незанятый гроб — в нём и находился разыскиваемый. На место незамедлительно вызвали врачей. Медики оказали мужчине необходимую помощь и для обследования доставили его в больницу.

Представители муниципалитета заверили, что угроза жизни пациента отсутствует. Мотивы, побудившие гражданина покинуть дом и укрыться в гробу, пока не установлены. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

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