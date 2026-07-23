Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар после атаки БПЛА под Ульяновском тушат 279 человек и 78 единиц техники

В Новоспасском районе Ульяновской области продолжается локализация пожара, возникшего после утренней атаки беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Источник: Life.ru

На месте работают 279 человек и 78 единиц техники. К тушению также привлекли аэромобильную группировку МЧС России. Для координации действий власти создали оперативный штаб. Пожарные расчёты усилили, а глава региона поручил ответственным службам ускорить ликвидацию очагов.

«В Новоспасском районе продолжается локализация очагов возгорания после утренних ударов вражеских БПЛА самолётного типа по объекту ТЭК», — написал Русских в телеграм-канале.

Сотрудников предприятия успели эвакуировать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Специалисты продолжают тушение и оценивают последствия атаки.

Напомним, утром 23 июля беспилотники атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе. На территории предприятия начался пожар, к ликвидации которого оперативно приступили экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше