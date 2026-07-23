Силы ПВО сбили 172 украинских дрона в течение дня 23 июля

Системы противовоздушной обороны сбили 172 дрона Вооруженных сил Украины над территорией России в течение прошедшего дня. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Представители ведомства уточнили, что противник ударил по территориям Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей, Московского региона, а также Крыма, Башкортостана и Краснодарского края.
— В течение дня в период с 8:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении министерства в МАКС.
За ночь силы противовоздушной обороны сбили 223 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская и другие области.