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Силы ПВО сбили 172 украинских дрона в течение дня 23 июля

Системы противовоздушной обороны сбили 172 дрона Вооруженных сил Украины над территорией России в течение прошедшего дня. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Системы противовоздушной обороны сбили 172 дрона Вооруженных сил Украины над территорией России в течение прошедшего дня. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Представители ведомства уточнили, что противник ударил по территориям Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей, Московского региона, а также Крыма, Башкортостана и Краснодарского края.

— В течение дня в период с 8:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении министерства в МАКС.

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 223 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская и другие области.

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