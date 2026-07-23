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В Москве второй раз за сутки горит квартира в историческом здании

В центре Москвы второй раз за сутки загорелась одна и та же квартира в историческом доме. Пожарные не исключают, что причиной мог стать умышленный поджог, сообщает SHOT.

Второй раз за 24 часа загорелась квартира в историческом здании в центре Москвы. Видео © SHOT.

Очаг возгорания находится в здании на Гончарной улице, где пламя бушевало ещё накануне вечером. Сейчас из окон снова валит чёрный дым, а местные жители жалуются на резкий запах гари. На месте работают расчёты МЧС и дежурят бригады скорой помощи. Часть жильцов эвакуировали из собственных квартир в целях безопасности. Информации о пострадавших на данный момент нет, обстоятельства повторного происшествия выясняются.

Напомним, накануне в центре Москвы загорелась квартира в доме, признанном объектом культурного наследия. Возгорание произошло на 9-м этаже исторического здания, построенного по заказу Министерства Вооружённых сил СССР и включённого в охранный реестр в 2019 году. По словам соседей, загоревшееся жильё было сильно захламлено. Из окон вырывалось открытое пламя, после чего этаж заволокло густым дымом. Нескольких жильцов экстренно эвакуировали, предварительно известно об 1 пострадавшем мужчине, которого госпитализировала скорая помощь.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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