В Москве второй раз за сутки горит квартира в историческом здании

Очаг возгорания находится в здании на Гончарной улице, где пламя бушевало ещё накануне вечером. Сейчас из окон снова валит чёрный дым, а местные жители жалуются на резкий запах гари. На месте работают расчёты МЧС и дежурят бригады скорой помощи. Часть жильцов эвакуировали из собственных квартир в целях безопасности. Информации о пострадавших на данный момент нет, обстоятельства повторного происшествия выясняются.