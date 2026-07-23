Квартира в историческом здании в центре Москвы загорелась второй раз за сутки

Квартира на Гончарной улице в центре Москвы, в которой в среду, 22 июля, произошло возгорание, снова загорелась. В данный момент из ее окон идет черный дом, информации о пострадавших в результате пожара нет. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил Shot со ссылкой на осведомленный источник.