В Швейцарии выявили первый случай заражения лихорадкой денге

В швейцарском кантоне Вале зарегистрировали первое инфицирование лихорадкой денге. Эта информация опубликована на официальном сайте местного правительства.
«В коммуне Фюлли был выявлен случай заболевания, переносимого комарами. Заражение произошло во время поездки за границу», — указано в заявлении.
Власти кантона также отметили, что на территории Вале запустят профилактические действия против тигрового комара, направленные на полное устранение его популяции. Эти мероприятия нацелены на значительное сокращение численности насекомого и минимизацию вероятности передачи вируса.
Ранее Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России.
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