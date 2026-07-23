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Солистка «Миража» Суханкина отсудила у основателя группы восемь миллионов рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной к основателю коллектива Андрею Литягину о защите авторских прав и взыскал более восьми миллионов рублей компенсации. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной к основателю коллектива Андрею Литягину о защите авторских прав и взыскал более восьми миллионов рублей компенсации. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суханкина выступает исполнителем песен, записанных на фонограммы и выпущенных под наименованием группы «Мираж». Осенью 2023 года во время судебного разбирательства она узнала, что Литягин, который является одним из авторов исполненных ею произведений, распоряжается исключительным правом на них.

В результате столичный суд запретил композитору распоряжаться исключительными правами Суханкиной на совместное исполнение 29 песен, опубликованных под именем группы «Мираж», и постановил взыскать в пользу певицы компенсацию, передает РИА Новости.

12 мая 2025 года Мосгорсуд отменил решение Чертановского суда, который в октябре 2024 года удовлетворил иск бывшей солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к бывшей коллеге Маргарите Суханкиной. Причиной подачи иска стали слова певицы о том, что Гулькина вела «беспорядочный образ жизни» и является «слабой на передок».