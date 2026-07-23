Солистка «Миража» Суханкина отсудила у основателя группы восемь миллионов рублей

Суханкина выступает исполнителем песен, записанных на фонограммы и выпущенных под наименованием группы «Мираж». Осенью 2023 года во время судебного разбирательства она узнала, что Литягин, который является одним из авторов исполненных ею произведений, распоряжается исключительным правом на них.