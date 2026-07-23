Бастрыкин запросил доклад по делу о банде подростков в Нижнем Новгороде

Основанием для процессуальной проверки стали сюжеты региональных СМИ. В них рассказывалось, что несовершеннолетние регулярно нападают на случайных людей на городских улицах. Одним из последних эпизодов стало избиение музыкантов, возвращавшихся с репетиции. Нападавшие не только причинили им телесные повреждения, но и повредили имущество, которое пострадавшие несли с собой. Речь идёт не об единичном конфликте, а о повторяющихся случаях насилия.