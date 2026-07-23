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В результате удара ВСУ по Донецку пострадал мирный житель

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Куйбышевском районе города пострадал мирный житель в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«По поступившей информации, в Куйбышевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 года рождения. Пострадавшему оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее две мирные жительницы и боец подразделения «Орлан» получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области. В посёлке Октябрьский прилетевший боеприпас ранил женщину в ногу. Пострадавшую доставили в районную больницу. Также повреждён автобус. В Шебекине при отражении атаки беспилотника осколочное ранение ноги получил боец «Орлана». Мужчину в Шебекинскую ЦРБ довезли бойцы самообороны. Ещё одной женщине медпомощь потребовалась после удара дрона по коммерческому объекту в Белгороде.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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