Кот залез в шахту и оставил без интернета многоквартирный дом под Красноярском

Ранее в Набережных Челнах местные жители, волонтёры и сотрудники управляющей компании больше недели искали источник мяуканья и в итоге разобрали стену в квартире пенсионеров, чтобы спасти застрявшего в вентиляции кота. Кот оказался замурованным в вентиляционной шахте на 1-м этаже, и хозяева жилья — пожилые супруги — вместе с коммунальщиками проделали отверстия в кухонной стене, поставив рядом табуретку с водой и кормом.