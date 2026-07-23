Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бурый медведь ранил женщину в горах на Аляске

Женщина на Аляске стала жертвой нападения медведя во время похода в горы. Об этом пишет People.

Источник: Life.ru

По данным People, женщина находилась на маршруте в сопровождении ещё одного человека и трёх собак. Внезапно из зарослей ольхи появился бурый медведь, напал на неё и скрылся. Пострадавшую оперативно госпитализировали — её состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Погода в день происшествия была ненастной: в горах усилился ветер. Специалисты департамента рыболовства и охоты Аляски (ADFG) полагают, что медведь не услышал приближающихся людей и собак, поэтому был застигнут врасплох и атаковал в целях самообороны. Кроме того, как отметили в департаменте, рядом с местом нападения лежала туша лося — возможно, хищник защищал свою добычу.

Ранее путешествие на рыбалку для пожилой семейной пары из Канады закончилось трагедией. В провинции Квебек медведь напал на 70-летних супругов, которые отправились отдыхать к озеру Мактавиш. Тело Джея нашли у берега озера, а Деб — рядом с домиком, где супруги остановились на отдых. Правоохранители установили, что причиной гибели стало нападение медведя. Животное удалось обнаружить спустя несколько дней после трагедии и ликвидировать.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше