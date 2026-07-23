Бурый медведь ранил женщину в горах на Аляске

Погода в день происшествия была ненастной: в горах усилился ветер. Специалисты департамента рыболовства и охоты Аляски (ADFG) полагают, что медведь не услышал приближающихся людей и собак, поэтому был застигнут врасплох и атаковал в целях самообороны. Кроме того, как отметили в департаменте, рядом с местом нападения лежала туша лося — возможно, хищник защищал свою добычу.