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Женщина избила крышкой и задушила мужа, который не купил ей сари

Женщина избила мужа крышкой от скороварки, а потом задушила после отказа купить платье.

Источник: Аргументы и факты

В индийском городе Тане в штате Махараштра 30-летняя женщина убила мужа крышкой после того, как он пришел домой без обещанного сари. Об этом сообщает NDTV.

Конфликт между супругами начался 19 июля, когда 35-летний мужчина признался, что не купил жене сари (традиционная женская одежда в Индии). Во время конфликта супруга сначала избила мужа тяжелой крышкой от скороварки, а затем задушила.

Сначала она пыталась выдать произошедшее за несчастный случай, но результаты вскрытия подтвердили убийство. Подозреваемая арестована.

Ранее сообщалось, что мужчина убил трехлетнего сына и упаковал его тело в чемодан.