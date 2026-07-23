Женщина избила крышкой и задушила мужа, который не купил ей сари

В индийском городе Тане в штате Махараштра 30-летняя женщина убила мужа крышкой после того, как он пришел домой без обещанного сари. Об этом сообщает NDTV.
Конфликт между супругами начался 19 июля, когда 35-летний мужчина признался, что не купил жене сари (традиционная женская одежда в Индии). Во время конфликта супруга сначала избила мужа тяжелой крышкой от скороварки, а затем задушила.
Сначала она пыталась выдать произошедшее за несчастный случай, но результаты вскрытия подтвердили убийство. Подозреваемая арестована.
Ранее сообщалось, что мужчина убил трехлетнего сына и упаковал его тело в чемодан.