В Колумбии бык прорвался на трибуны во время корриды, пострадали четыре человека

Ранее в Памплоне во время пятого забега с быками на фестивале Сан-Фермин 13 человек получили серьёзные травмы. Шесть быков бежали по узким улицам города, когда один из них отделился от основной группы и врезался в толпу, пробив мужчине рогом бок лица. Пострадавшего сразу же госпитализировали в Университетскую больницу Наварры. Ещё двенадцать участников обратились за медицинской помощью из-за ушибов, порезов и травм, полученных при падениях и столкновениях.