На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 9 км

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.
«По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 9 000 м над уровнем моря», — говорится в сообщении в «Максе».
Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.