Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 9 км

Он находится в 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

«По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 9 000 м над уровнем моря», — говорится в сообщении в «Максе».

Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.