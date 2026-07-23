Шуваев рассказал о героизме белгородских детей во время обстрелов ВСУ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале на платформе МАХ рассказал о героизме четырех девочек 9, 13, 16 и 16 лет, а также мальчиков 11, 16 и 17 лет во время обстрелов ВСУ.
Все несовершеннолетние сейчас проходят лечение в Детской областной клинической больнице. Ребята находятся в стабильном состоянии и идут на поправку.
«Все они — наши маленькие герои, которых киевские неонацистские террористы пытаются лишить детства», — написал врио главы региона.
Отдельно он отметил 17-летнего Арсения и 11-летнего Клима.
Арсений сам серьезно пострадал при атаке ВСУ на автобус в Шебекине 20 июля. Несмотря на множественные осколочные ранения, он помогал остальным пострадавшим пассажирам выбраться из атакованного автобуса.
«Его действия помогли спасти не одного человека», — подчеркнул Шуваев.
Настоящим героем оказался и 11-летний Клим, закрывший собой при детонации дрона ВСУ трехлетнего брата. Малыш остался цел, а Клим получил осколочные ранения.
«Большое офицерское спасибо этим юным героям и низкий поклон родителям, которые воспитывают таких бравых парней», — обратился к детям Шуваев.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.