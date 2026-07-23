В Шотландии полицейского подозревают в изнасилованиях в течение 14 лет

Сообщается, что в 2012 году жительница Глазго вызвала из-за происшествия полицейских, в числе которых был 47-летний Алан Грир. В 2025 году она заявила, что сотрудник полиции спустя несколько часов вернулся и изнасиловал ее. После этого полиция начала расследование и установила еще восемь предполагаемых жертв Грира. По версии правоохранителей, серию изнасилований он совершил в течение 14 лет.