В Шотландии полицейского подозревают в изнасилованиях в течение 14 лет

В Шотландии полицейский подозревается в изнасиловании как минимум девяти женщин в течение своего срока службы, сообщила полиция королевства.
Сообщается, что в 2012 году жительница Глазго вызвала из-за происшествия полицейских, в числе которых был 47-летний Алан Грир. В 2025 году она заявила, что сотрудник полиции спустя несколько часов вернулся и изнасиловал ее. После этого полиция начала расследование и установила еще восемь предполагаемых жертв Грира. По версии правоохранителей, серию изнасилований он совершил в течение 14 лет.
Также выяснилось, что за время своей работы в полиции мужчина пользовался услугами сотен проституток. После получения ордера полиция провела обыск в его доме, полицейского отстранили от службы, после чего он совершил самоубийство.
«Полиция Шотландии расследует жалобы на серьезные сексуальные домогательства со стороны полицейского, который погиб в мае этого года, и призывает жертв заявить о себе. Сорокасемилетний Алан Грир был арестован 24 апреля 2026 года», — говорится в заявлении полиции.
В полиции попросили всех, кто мог пострадать от действий сотрудника, обратиться к правоохранителям.
Ранее сообщалось, что число преступлений на сексуальной почве в Великобритании выросло до рекордных значений. По данным Управления национальной статистики (ONS), за период с начала 2025 года до сентября было зарегистрировано 214 816 подобных преступлений, что на 8% больше, чем в 2024 году.