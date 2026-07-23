Мешали проехать: пассажир авто в Долгопрудном избил спутника колясочницы

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников конфликта и доставили в отдел 42-летнего водителя, а также 24-летнего жителя Сергиево-Посадского городского округа, который непосредственно избил пешехода. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для оценки тяжести травм, по результатам которой будет принято процессуальное решение.