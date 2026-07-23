Мешали проехать: пассажир авто в Долгопрудном избил спутника колясочницы

Пассажир легкового автомобиля жестоко избил мужчину, сопровождавшего девушку на инвалидной коляске, в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Академика Лаврентьева, когда местный житель гулял во дворе вместе со знакомой, передвигающейся на коляске. Навстречу им выехала машина, чьи водитель и пассажир стали указывать девушке, где именно она должна передвигаться.
«Произошел словесный конфликт, в ходе которого пассажир автомобиля нанес телесные повреждения мужчине-пешеходу, после чего уехал», — говорится в сообщении пресс-службы.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников конфликта и доставили в отдел 42-летнего водителя, а также 24-летнего жителя Сергиево-Посадского городского округа, который непосредственно избил пешехода. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для оценки тяжести травм, по результатам которой будет принято процессуальное решение.