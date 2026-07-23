Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Украины обесточены более 70 тыс. абонентов

В Черниговской области поврежден энергообъект.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Свыше 70 тыс. абонентов остались без света в Черниговской области на севере Украины из-за повреждения энергетического объекта. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго».

По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, обесточены абоненты в Чернигове, а также Черниговском и Корюковском районах.

В Черниговской области объявлена воздушная тревога.

Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.
Читать дальше