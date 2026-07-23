На севере Украины обесточены более 70 тыс. абонентов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Свыше 70 тыс. абонентов остались без света в Черниговской области на севере Украины из-за повреждения энергетического объекта. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго».
По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, обесточены абоненты в Чернигове, а также Черниговском и Корюковском районах.
В Черниговской области объявлена воздушная тревога.
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