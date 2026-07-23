Telegraph: саудовского принца нашли мертвым в отеле в Лондоне в 2025 году

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Саудовский принц Абдулла бен Фахад бен Абдулла бен Абдулазиз бен Джалави Аль Сауд был найден мертвым в отеле на западе Лондона в ноябре 2025 года. Как сообщила газета The Daily Telegraph, вскрытие показало, что смерть наступила в результате передозировки наркотиками.
Согласно изданию, в крови принца были обнаружены следы алкоголя, гамма-гидроксибутирата, каннабиса и ксанакса. Его тело было найдено 25 ноября в ванной комнате отеля Marriott в районе Кенсингтон, где стоимость проживания составляет ?600 ($800) за ночь.
Газета указала, что за три месяца до смерти принц проходил лечение в лондонской клинике Priory. Его стоимость могла достигать ?35 тыс. ($45 тыс.) в неделю. Отмечается, что 29-летний мужчина заселился в отель 19 ноября на неделю. В последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его вечером накануне дня смерти, когда он выходил на улицу покурить. Тело принца было обнаружено уборщицей на полу ванной комнаты в его номере на пятом этаже. Медикам скорой помощи не удалось реанимировать его.
По словам врача-психиатра Priory Виктории Чаморро, на момент выписки у принца отсутствовал риск суицида. Она указала, что мужчина «был доброжелателен и внимателен к другим пациентам и заводил друзей» в клинике, хотя при поступлении «у него наблюдались симптомы пониженного настроения и тревожности». Чаморро добавила, что после выписки он должен был посещать сеансы по видеоконференции, однако перестал выходить на связь.
По данным The Daily Telegraph, принц продолжил лечение в частной клинике Rainford Hall в городе Сент-Хеленс (графство Мерсисайд) на севере Англии, стоимость которого оценивается в ?7 тыс. ($9,3 тыс.) в неделю. Там у него была диагностирована инфекция верхних дыхательных путей. Он покинул клинику после выздоровления 14 октября.
Вскрытие показало, что у потомка прапрадеда короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда не было острых или хронических заболеваний, но он перенес остановку сердца в результате воздействия наркотиков и алкоголя. Помощник коронера Джин Харкин, заявила, что не верит, что мужчина намеревался покончить с собой. Она заключила, что смерть наступила в результате несчастного случая.