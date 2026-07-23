Telegraph: саудовского принца нашли мертвым в отеле в Лондоне в 2025 году

Газета указала, что за три месяца до смерти принц проходил лечение в лондонской клинике Priory. Его стоимость могла достигать ?35 тыс. ($45 тыс.) в неделю. Отмечается, что 29-летний мужчина заселился в отель 19 ноября на неделю. В последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его вечером накануне дня смерти, когда он выходил на улицу покурить. Тело принца было обнаружено уборщицей на полу ванной комнаты в его номере на пятом этаже. Медикам скорой помощи не удалось реанимировать его.