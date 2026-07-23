Бык запрыгнул в толпу во время корриды, есть раненые

В отличие от классической корриды, участники корралехи не убивают быка, а лишь раздражают его и демонстрируют трюки с уклонением от атак. На кадрах, опубликованных Need To Know, видно, как выпущенный на круглую арену бык с разбега взлетает на трибуну и несется по рядам, бодая и топча зрителей.