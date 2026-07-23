Бык запрыгнул в толпу во время корриды, есть раненые

В колумбийском департаменте Толима бык запрыгнул на трибуны прямо во время боя и покалечил нескольких зрителей. Инцидент произошел на шоу под названием корралеха местной разновидности корриды, которая проходит без умерщвления животного. Состязание состоялось в понедельник, 20 июля, в городе Кояйма.
В отличие от классической корриды, участники корралехи не убивают быка, а лишь раздражают его и демонстрируют трюки с уклонением от атак. На кадрах, опубликованных Need To Know, видно, как выпущенный на круглую арену бык с разбега взлетает на трибуну и несется по рядам, бодая и топча зрителей.
Серьезные повреждения получили как минимум четыре человека, однако точное число пострадавших пока не раскрывается.
После случившегося глава МВД департамента Толима призвал полностью запретить корралеху. Чиновник назвал это зрелище варварским пережитком, лишенным культурной ценности, и заявил, что организаторы и любители подобных боев по сути мучают животных ради развлечения.
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