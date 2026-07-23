Пассажир авто в ссоре побил сопровождавшего инвалида пешехода в Долгопрудном

Водитель и пассажир легкового автомобиля сделали замечание девушке на инвалидной коляске, после чего в ссоре пассажир машины побил сопровождавшего ее мужчину в подмосковном Долгопрудном. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
В полицию поступило заявление от 40-летнего местного жителя о причинении ему повреждений около одного из домов на улице Академика Лаврентьева.
— По предварительным данным, заявитель вместе с девушкой, передвигающейся на инвалидной коляске, прогуливались по двору, не по тротуару. Им навстречу выехал автомобиль, чьи водитель и пассажир сделали замечание женщине о том, что она должна ехать по пешеходной дорожке. Произошел словесный конфликт, в ходе которого пассажир машины нанес телесные повреждения мужчине-пешеходу, после чего уехал, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу.
Сотрудники полиции установили правонарушителя и доставили его в отдел — им оказался 24-летний житель Сергиево-Посада. Также правоохранители доставили 42-летнего водителя автомобиля.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью. При получении результатов будет принято процессуальное решение.
8 июля мужчина напал на прохожего и избил его возле Алексеевского пруда в подмосковной Балашихе. Злоумышленника задержали и передали полиции.