Пассажир авто в ссоре побил сопровождавшего инвалида пешехода в Долгопрудном

— По предварительным данным, заявитель вместе с девушкой, передвигающейся на инвалидной коляске, прогуливались по двору, не по тротуару. Им навстречу выехал автомобиль, чьи водитель и пассажир сделали замечание женщине о том, что она должна ехать по пешеходной дорожке. Произошел словесный конфликт, в ходе которого пассажир машины нанес телесные повреждения мужчине-пешеходу, после чего уехал, — сказано в Telegram-канале ведомства.