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Два человека погибли во время купания на пляже в графстве Эссекс

Две женщины, включая несовершеннолетнюю, погибли во время купания на пляже Уэст-Мерси в Великобритании.

Две женщины, включая несовершеннолетнюю, погибли во время купания на пляже Уэст-Мерси в Великобритании. Об этом сообщает издание The Sun. Инцидент произошел 22 июля и стал трагедией для компании отдыхающих.

По данным газеты, группа из пяти человек оказалась в зоне сильного течения у побережья Уэст-Мерси. Люди, находившиеся на пляже, заметили, что купающиеся не могут выбраться, и вызвали спасателей.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и вытащили всех пострадавших из воды. Однако реанимационные мероприятия не помогли спасти несовершеннолетнюю девушку и 40‑летнюю женщину — они скончались.

Еще один участник происшествия доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, уточнили в полиции Эссекса. Жизни двух других человек, находившихся в воде, угрозы не угрожает.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным данным, все пятеро были знакомы между собой. Следователи продолжают проверку причин, которые привели к гибели двух женщин.

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