В Ивановской области преступную группу из 15 человек признали экстремистской

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Тейковский районный суд Ивановской области по иску прокурора региона Андрея Жугина признал экстремистской и запрещенной в РФ организованную преступную группу из 15 человек, действовавшую на территории Гаврилово-Посадского и части Тейковского районов с 2023 по 2025 год. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.
«Организованная преступная группа, включающая в себя 15 человек, признана экстремистской с запретом ее деятельности на территории Российской Федерации. Сведения об объединении, членами которого являются административные ответчики, подлежат внесению в перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”, — рассказали там.
Отмечается, что в доход государства обращены зарегистрированные на 17 административных ответчиков объекты недвижимости, транспортные средства, а также денежные средства, находящиеся на счетах в российских банках. Общая стоимость обращенного в доход государства имущества составила более 20 млн рублей.
В пресс-службе добавили, что организатор и руководители организованной преступной группы были задержаны в апреле 2025 года. В отношении членов группы возбуждены уголовные дела. Двум фигурантам уголовного дела инкриминируется создание и руководство ячейкой запрещенной судом экстремистской организации. Иски были мотивированы тем, что осуществляемая во главе с лидером деятельность ответчиков была направлена на распространение криминальной субкультуры, вымогательства, угроз, насилия, вовлечения в указанную деятельность новых лиц, приумножения и сокрытия имущества, что создает угрозу безопасности государства.