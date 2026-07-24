В Ивановской области преступную группу из 15 человек признали экстремистской

«Организованная преступная группа, включающая в себя 15 человек, признана экстремистской с запретом ее деятельности на территории Российской Федерации. Сведения об объединении, членами которого являются административные ответчики, подлежат внесению в перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”, — рассказали там.